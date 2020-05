Meldola, coronavirus alla "Drudi": effettuati altri 278 ad ospiti ed operatori

Nuovi tamponi alla casa di riposo "Drudi" di Meldola, dove nei giorni scorsi tre operatori sono risultati positivi. Aggiorna il sindaco Roberto Cavallucci: "Si è svolta una riunione tra Comune, Ausl, la cooperativa "Ancora", che gestisce la struttura ed i medici. Dopo i nuovi casi positivi sono stati effettuati 278 tamponi su tutti gli ospiti e su tutte le maestranze. Ora si attende l'esito dei risultati". Cavallucci assicura che "il massimo impegno è rivolto sia a tutela dei nostri anziani che a protezione degli operatori. È un momento difficile per tutti noi, di continua fatica e timore, ma sono certo che tutti insieme potremo superarlo".

In questi ultimi giorni sono stati rilevati sul territorio meldolese 4 nuovi casi di positività al coronavirus, facendo salire a 55 il numero di casi complessivi, di cui 8 ricoverati in ospedale e 47 in isolamento al proprio domicilio. "Una buona notizia ci arriva da un concittadino che risulta clinicamente guarito; sono 24 i meldolesi che hanno superato questa malattia", conclude il primo cittadino.