Coronavirus, due importanti donazioni della Lilt alla Prevenzione Oncologica

L’impegno della Lilt di Forlì-Cesena è quello della tutela dei più fragili e il sostegno di chi è in prima linea nella lotta al Covid-19. L'associazione ha deciso di rimanere al fianco degli operatori sanitari attraverso due importanti donazioni: la fornitura di visiere protettive per poter svolgere in sicurezza le visite che ogni giorno vengono eseguite dal personale dell’Unità Operativa di Prevenzione Oncologica Ausl Romagna sede di Forlì e l’acquisto di saturimetri per una diagnosi precisa e tempestiva, per i nuclei di cure primarie della provincia.

Inoltre, in occasione della tradizionale campagna nazionale Settimana della Prevenzione Oncologica che avrebbe visto impegnata la Lilt nella distribuzione dell’olio extravergine d’oliva, per dare un aiuto concreto alle persone e famiglie in difficoltà, tutte le bottiglie destinate alla vendita sono state donate alle Caritas di Forlì-Bertinoro e Cesena.

