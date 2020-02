Coronavirus, è corsa agli acquisiti. Coldiretti: "Garantiti i rifornimenti di frutta e verdure"

I rifornimenti di frutta e verdura sono garantiti dagli agricoltori in tutte le aree del Paese con i mercati generali all’ingrosso che hanno aperto e funzionano regolarmente, da Milano a Padova fino a Roma. Lo rende noto Coldiretti in riferimento alla corsa agli acquisti che si sta verificando in supermercati e negozi. Nel week end si è registrato un aumento della spesa per prodotti alimentari freschi e trasformati stimato tra il 5 e il 10%, secondo il monitoraggio della Coldiretti nei mercati di Campagna Amica.

"La crescente preoccupazione – sottolinea la Coldiretti – sembra spingere molti a fare scorte con la sollecitazione delle autorità alla limitazione degli spostamenti per evitare la diffusione del contagio. Anche perché nelle aree già a rischio sono state adottate misure cautelative con la chiusura di negozi e centri commerciali per evitare forme di aggregazione". "Tra i prodotti più richiesti - conclude Coldiretti - frutta, verdura e carne ma anche altri alimenti conservabili".

Anche i centri commerciali del Forlivese domenica sono stati presi d'assalto per via dell'emergenza Coronavirus. Soprattutto da domenica pomeriggio, dopo l'ordinanza della Regione che dispone la chiusura delle scuole e dei luoghi di assembramento. Lunghe code alle corsie e scaffali vuoti al "Conad" del centro commerciale "Punta di Ferro" e al "Bennet" de "Le Fornaci" di Forlimpopoli. "Ora più che mai c'è bisogno di essere prudenti e responsabili - sono le parole del sindaco Gian Luca Zattini -. Vi chiedo in ogni modo di evitare infondati allarmismi. Dobbiamo mantenere la calma e lavorare per risolvere l'emergenza, senza farci prendere dal panico ed evitando sterili quanto inutili polemiche. Vi sollecito infine a seguire le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute per la prevenzione del virus".