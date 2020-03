Coronavirus e l'impatto sul settore del turismo: il Comune valuta la posticipazione dell'Imu

Si è riunito martedì pomeriggio nella Sala del Consiglio Comunale, un tavolo di confronto promosso dall'assessore Andrea Cintorino con l’obiettivo di monitorare l'impatto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza coronavirus sul comparto turistico forlivese. "Prima di tutto voglio ringraziare gli albergatori, i titolari di agriturismi, bed and breakfast e piccole-medie strutture del forlivese che hanno accettato il mio invito e che hanno portato la loro diretta testimonianza sugli effetti causati dal Coronavirus sul tessuto ricettivo della nostra città", esordisce l'assessore.

"Questa Amministrazione - continua Cintorino - continuerà, come già sta facendo, a investire nella promozione e valorizzazione delle proprie eccellenze territoriali. Non possiamo aspettare che il sistema riparta; abbiamo l’obbligo morale, prima ancora che politico, di trovare delle soluzioni praticabili e immediate per risollevare un comparto che è fortemente compromesso dagli strascichi del coronavirus".

"Ma al di là dell’azione di supporto e di interlocuzione con le associazioni di categoria e gli stessi imprenditori - aggiunge l'assessore con delega al bilancio Vittorio Cicognani, presente all’iniziativa - abbiamo deciso di agire concretamente, con strumenti di natura tributaria, andando ad alleggerire le scadenze fiscali in capo al settore turistico-alberghiero della nostra città. Per questo motivi stiamo valutando, di concerto con i nostri uffici, la possibilità tecnica di posticipare il pagamento dell’Imu relativo agli immobili del settore turistico".

"Non possiamo e non vogliamo sostituirci allo Stato, ma per quanto di nostra competenza, stiamo cercando di fare tutto il possibile, di concerto con le associazioni di categoria e gli imprenditori del settore, per dare una mano a chi si trova a dover affrontare una situazione così difficile", conclude Cicognani. "Dopodiché - conclude Cintorino - ci faremo portavoce delle istanze dei nostri albergatori al tavolo di concertazione regionale istituito dall’assessore Andrea Corsini, chiedendo prima di tutto un contributo a fondo perduto da destinare al comparto turistico".