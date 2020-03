Coronavirus e sport: allenamenti agonistici a porte chiuse. In palestra a un metro di distanza

Allenamenti agonistici a porte chiuse. Sport di base a un metro di distanza. Queste le misure contenute all’intero testo della lettera c, comma 1, articolo 1 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 4 marzo con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus.

“Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, e successive modificazioni (zona rossa, ndr) lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano".

"Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) (distanza di sicurezza personale di almeno un metro, ndr)”, si legge sempre nel testo.

Il Circolo Schermistico

Rende noto il Circolo Schermistico Forlivese: "Sono rinviate tutte le manifestazioni agonistiche fino al 3 aprile, con annessi allenamenti collegiali in preparazione ai Campionati Mondiali U17/U20 e Caf. Per quanto riguarda le attività delle società sportive sono ammessi, in assenza di pubblico, gli allenamenti solo ed esclusivamente per gli atleti agonisti (da GPG in su), di conseguenza sospesa l’attività per esordienti e prime lame. Il consiglio direttivo informa che sia la palestra di Forlì che quella di Cesena sono aperte per gli allenamenti degli atleti del gruppo agonistico negli orari previsti, che tutti gli accorgimenti igienici previsti dal Decreto Ministeriale e dalla circolare Fis in materia di contenimento del virus sono già stati messi in atto con l’utilizzo costante di presidi medici disinfettanti e che viene prestata la massima attenzione al rispetto delle regole. In questo momento particolare chiediamo la massima collaborazione a tutti, invitando atleti, tecnici, dirigenti ed accompagnatori ad attenersi scrupolosamente alle procedure. Naturalmente il presidente, i consiglieri, i maestri e gli istruttori sono a disposizione per qualsiasi informazione".

Le raccomandazioni

Il coordinamento degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni si appella alla propria rete di operatori e atleti per limitare eventi e allenamenti nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19: "Gli atleti, i volontari, gli operatori dello sport di base rispettino sui territori le misure di emergenza da coronavirus. Restiamo uniti nell’urgenza e abbiamo pazienza, dal movimento sportivo diamo risposte di maturità. Quando saremo fuori dall’emergenza, torneremo presto a riempire le piazze con lo sport".

"Lo sport, di norma chiamato a unire le persone, oggi ha il compito prioritario di preservarne la salute - precisa il coordinamento -: ci appelliamo ai nostri territori perché operatori, volontari e atleti abbiano uno scrupolo in più nell’osservanza delle misure emergenziali. Lo sport di base tornerà presto a riempire piazze e parchi non appena saremo fuori dall’emergenza, partendo proprio dai territori che di più stanno soffrendo l’isolamento".