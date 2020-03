Esplosione di contagi alla casa di riposo di Rocca San Casciano: 16 positivi, scatta l'isolamento

Esplosione di contagi alla Villa del Pensionato, la casa di riposo di Rocca San Casciano gestita dall'Asp (azienda servizi alla persona) 'Forlivese'. Come avvenuto nella casa di riposo 'Artusi' di Forlimpopoli, dopo il ricovero in ospedale di due anziani ospiti, tutti i pazienti e il personale di assistenza sanitaria sono stati sottoposti a tampone. E' emerso che dei 34 ospiti presenti 10 sono positivi al Coronavirus, così come 4 addetti tra infermieri e operatori socio-sanitari, per un totale di 16 casi “divampati” in questa comunità.

“Tutti e 10 gli ospiti positivi sono stati trasferiti in un'ala del pensionato e isolati dagli altri. Anche il personale non ha scambi tra le due ali e per questo sono giunti rinforzi dall'Asp Forlivese – spiega il sindaco Pier Luigi Lotti -. I 10 anziani mostrano sintomi leggeri, per cui non si rende necessario il ricovero. Dei 4 operatori preciso che di essi due sono residenti all’interno del Comune di Rocca San Casciano e si trovano presso il proprio domicilio e non necessitano di cure ospedaliere, e due non sono residenti all’interno del nostro Comune. Sono in corso verifiche su un quinto operatore di cui si attende ancora l’esito certo del tampone”. In questo caso l'isolamento totale all'interno della Casa di riposo è stato effettuato nel giro di un giorno ed è scattata anche qui, come a Forlimpopoli, la sorveglianza sanitaria dell'Ausl”. Altre case di riposo sul territorio sono oggetto di controllo nel corso della giornata di lunedì.