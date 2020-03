Coronavirus, scattano i filtraggi nei supermercati. Maniglie dei carrelli disinfettate più volte al giorno

I supermercati si adeguano alle prescrizioni per il contenimento del Coronavirus. Le varie catene della grande distribuzione alimentare hanno apportato importanti iniziative per rendere quello della spesa un momento sereno e una necessità svolta nel massimo della sicurezza. Il pacchetto deciso da Conad prevede una serie di misure, fanno sapere dal quartier generale forlivese della catena. Anzitutto è stato posto all’ingresso personale per lo scaglionamento degli ingressi e impedire l’accesso contemporaneo a più persone, lasciando così all’interno uno spazio di rispetto per non entrare in stretto contatto.

“Tutto il personale è stato munito di guanti mono-uso e, quando disponibili, mascherine che però non sono sufficienti per tutto il fabbisogno”, spiegano da Conad. Sono state rafforzate le pulizie, che avvengono tutte secondo il protocollo ‘Covid-19’, vale a dire garantendo il livello necessario di disinfettazione. “In aggiunta il personale di Conad opera più volte al giorno per la pulizia con disinfettanti delle maniglie dei carrelli”, fanno sempre sapere da Conad.

Completano il quadro altre misure di prevenzione: la diffusione audio rende noti periodicamente gli avvisi di mantenere le distanze personali di almeno un metro, mentre nei punti in cui di solito si forma la fila, per esempio ai banchi del fresco, dove possibile sono stati attaccati in terra dei distanziatori che indicano le giuste posizioni da tenere come distanza di sicurezza. Molte di queste misure sono state adottate anche da altre catene di supermercati. Conad infine ha deciso che non modificherà gli orari usuali dei punto vendita, per cui quelli che praticano l’apertura festiva continueranno a farlo.