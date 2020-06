Coronavirus, il trend in provincia rimane il migliore possibile: zero nuovi casi e zero decessi

Altro aggiornamento positivo con zero nuovi contagiati e nessun morto nella provincia di Forlì-Cesena. E' quanto emerge dal bollettino diramato mercoledì pomeriggio dalla Prefettura di Forlì-Cesena, sulla base di dati Ausl, che confermano anche per mercoledì la migliore delle situazioni, vale a dire nessun nuovo caso di Coronavirus riscontrato nelle ultime 24 ore, così come nessun decesso in tutto l'ambito provinciale. Si contano invece 3 pazienti dichiarati ufficialmente guariti, che vanno quindi ad assottigliare ulteriormente i casi ancora attivi. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 1.731, 946 dei quali nel Forlivese, dati che comprensivo di guariti, morti e positivita ancora in essere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ulteriori informazioni in seguito