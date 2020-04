Grande artista e amico di Chieffo: Forlì piange la scomparsa di David Horowitz, ucciso dal coronavirus

Si è spento a New York, nella notte fra domenica e lunedì, il compositore e musicista David Horowitz. Vittima anche lui dell'epidemia di Coronavirus che sta dilagando negli Stati Uniti, il 78enne artista newyorkese fu ospite del Teatro Diego Fabbri di Forlì nel 2015 in occasione dell'omaggio all'amico Claudio Chieffo.

Nato nel 1942, David Joel Horowitz è stato un grande musicista e arrangiatore. Il suo talento fu chiaro fin dal principio, infatti iniziò a suonare il pianoforte a orecchio alla tenera età di 3 anni. Compositore notevolmente apprezzato, è stato autore per le grandi stelle della musica internazionale: da Barbra Streisand a Elton John, da Aretha Franklin al nostro Luciano Pavarotti. Horowitz ha suonato con Gil Evans e Tony Williams, arrangiato album per Peter Allen e Carol Hall, ma si riconosce la sua firma anche in alcuni dei più noti jingle pubblicitari degli ultimi decenni.

Risale invece al 2001 l’inizio della sua collaborazione con l'artista forlivese Claudio Chieffo (1945 – 2007), in occasione della realizzazione del cd “Come la Rosa”, registrato a New York. Tra i due nacque poi una grande amicizia che portò Horowitz fino a Forlì negli ultimi giorni di vita di Chieffo. Otto anni più tardi tornò di nuovo in città, stavolta per esibirsi nel tributo all'amico dal palco del Teatro Fabbri. E ora tocca a Forlì omaggiare questo grande compositore, stroncato dalla piaga del Coronavirus.