Coronavirus, oltre 30 positivi in più. Un morto a 'Villa Serena': scattano le massime misure di sicurezza

I casi di Coronavirus aumentano di 42 unità nel giro di 24 ore nella provincia di Forlì-Cesena (30 a Forlì e 12 a Cesena), tanti sono infatti i tamponi positivi riscontrati, uno dei quali effettuato post mortem a Pier Giuseppe Flamigni, il noto musicista che è spirato sabato scorso a 82 anni. Positivo al Coronavirus nell'ospedale privato Villa Serena, non è passato dalla Rianimazione del Morgagni-Pierantoni. 'Ospedali privati Forlì' che gestisce la casa di cura spiega che all'interno della struttura è emerso un altro paziente positivo oltre a Flamigni.

Spiega una nota: “Si tratta di due casi isolati che, come da prassi, hanno determinato l’applicazione di tutte le opportune misure di sicurezza previste, volte a tutelare la salute di pazienti e operatori. L’area del reparto nella quale erano ospitati, inoltre, è stata immediatamente isolata e sottoposta a sanificazione. Il Gruppo Ospedali Privati Forlì è impegnato in prima linea sin dai primi giorni di diffusione del virus in Italia a supportare il Servizio Sanitario Regionale, di cui fa parte con le sue strutture convenzionate. In particolare, ha ampliato la propria capacità ricettiva verso pazienti provenienti dall’Ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ e, già da giorni, ha sospeso tutte le proprie attività programmabili e non urgenti per mettere a disposizione spazi, apparecchiature, operatori e ogni risorsa per far fronte all’emergenza Coronavirus. Da tempo inoltre, gli accessi alla struttura da parte dei visitatori sono stati limitati in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute e il personale sanitario è stato istruito sulle procedure da adottare e dotato dei dispositivi di protezione individuale prescritti”. Il Dipartimento di Sanità pubblica di Forlì dell’AUSL Romagna, intanto, sta sottoponendo a tampone il personale sanitario che è entrato in contatto con i pazienti.

I dati in provincia di Forlì-Cesena

In totale in provincia si contano 311 casi positivi, di cui 168 nel Forlivese e 143 nel Cesenate. I dati sono aggiornati alle ore 14 di sabato. Il balzo è stato di 42 unità in un solo giorno, anche se – oltre a questo decesso constatato positivo al virus – non aumentano i pazienti gravi, che sono 10 nel forlivese e 4 nel Cesenate. Con la morte di Flamigni i deceduti positivi al virus sono 3 a Forlimpopoli, 3 a Forlì e 2 a Cesena.

Nel forlivese i ricoverati sono 41, di cui appunto 10 gravi in Terapia Intensiva, 112 quelli in isolamento domiciliare. Nel Cesenate, invece, ci sono 44 ricoverati (di cui 4 in terapia intensiva) e 93 in isolamento domiciliare. Hanno fatto accesso all'ospedale per il ricovero 8 pazienti in più di venerdì, in gran parte al Morgagni di Forlì.