Coronavirus, Forlifarma e il Comune di Forlì donano alla Rianimazione 400 mascherine protettive

Forlifarma e Comune di Forlì hanno donato all'Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Forlì quattrocento mascherine protettive per l'emergenza Coronavirus. "Abbiamo pensato di donare 200 mascherine FFP2 e 200 mascherine chirurgiche per il reparto di Rianimazione - spiega Franco Sami, amministratore unico di Forlifarma - come segno di riconoscenza per l’importante e prezioso lavoro che il primario, dr. Stefano Maitan, e tutti i suoi collaboratori stanno svolgendo con grande professionalità e dedizione in un momento drammatico che tutto il paese sta vivendo".

