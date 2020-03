Coronavirus, Formula Servizi dona acqua ai pazienti ricoverati nei reparti specializzati

Formula Servizi dona il fabbisogno giornaliero di acqua ai pazienti ricoverati nei reparti Covid degli Ospedali di Forli, Cesena, Rimini, Fermo, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. "Un piccolo gesto per corrispondere ad una necessità delle persone contagiate che si trovano in una condizione di isolamento senza poter contare sul supporto delle proprie famiglie - si legge in una nota -. La Cooperativa offre così il suo contributo di solidarietà che si unisce al grande impegno dei suoi operatori che svolgono i servizi di sanificazione e logistica nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per contrastare la grave pandemia che ci ha colpiti".

