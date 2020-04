Bloccati in casa, ma stando assieme: 4 condomini organizzano un gioco interattivo dai balconi

Anche in tempi di quarantena e obbligo forzato a stare in casa non mancano di certo le idee per stare assieme, anche se rigorosamente a distanza e nel rispetto delle norme per la gestione dell'emergenza. Ne sanno qualcosa i residenti di quattro condomini di via Martiri delle Foibe, il quartiere residenziale della zona dei Romiti che si trova dietro la sede del McDonald's di viale Bologna. E' qui che sabato sera è stato allestito nientemeno che un gioco a quiz a cui partecipare dal proprio balcone di casa. Sabato sera hanno così potuto interagire a distanza una trentina di famiglie forlivese.

Sono stati posizionati due maxi-schermi nei cortili condominiali e ai partecipanti è stato dato una pulsantiera wireless, per poter così giocare ad un gioco a quiz interattivo. "Per trascorrere un sabato sera diverso dalla routine della quarantena, una trentina di famiglie forlivesi del quartiere Romiti, sabato hanno organizzato un quiz interattivo giocato dai balconi di casa. Per iniziare la serata e per celebrare il 25 aprile è stato suonato l'inno d'Italia cantato da tutte le famiglie dai balconi, poi tante domande di vario genere, da quelle musicali a quelle di cultura generale, da quelle per i bambini a quelle di cucina e per finire una manche sulla situazione del Covid-19 per ricordare i precetti di base per contrastare la diffusione del virus e per sdrammatizzare", spiegano gli organizzatori del curioso evento condominiale.

