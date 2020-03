Coronavirus, i veterinari ai proprietari degli animali: "Visite solo in caso di effettiva necessità"

L’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Forlì-Cesena aderisce alla campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa che invita a limitare le relazioni sociali per combattere la diffusione del Covid-19.

Per questo motivo, ed in ossequio alle disposizioni delle Autorità di Governo, "l’Ordine invita tutti i proprietari e possessori di animali a recarsi dal medico veterinario solo in casi di effettiva necessità o previo appuntamento con il proprio professionista di fiducia che, anche in funzione di specifiche disposizioni di legge, deve modulare la propria attività professionale in modo da gestire responsabilmente gli accessi nelle strutture veterinarie e i contatti con i clienti e valutare, secondo i principi di prudenza, precauzione e responsabilità, quali prestazioni erogare".

"L’Ordine dei medici veterinari vuole, infine, rammentare che gli animali da compagnia non diffondo il nuovo Coronavirus. Lo dicono tutte le autorità sanitarie mondiali che ricordano, anche, una misura di ordinaria igiene: lavarsi le mani con acqua e sapone dopo ogni contatto con il proprio animale da compagnia".