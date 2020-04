Coronavirus, il gruppo Medoc dona 10mila mascherine agli ospedali di Forlì e Cesena

Il direttore generale del Gruppo Medoc, Federico Ricci, ha consegnato alla dottoressa Elena Vetri, della direzione sanitaria del presidio di Forlì e ai medici della Terapia Intensiva di Cesena, diecimila mascherine per gli operatori sanitari degli ospedali di Forlì e Cesena. In questo periodo il Gruppo è impegnato come supporto alle aziende e lavoratori per la gestione dei casi sospetti, sintomatici e positivi di Covid-19.

"Si tratta di una Campagna di supporto che viaggia di pari passo con le nostre attività ambulatoriali - spiega Bruno Ricci, direttore sanitari e medico del lavoro di Medoc -. Una campagna ad ampio raggio, sostenuta in primis dai nostri medici, infermieri e tecnici della prevenzione, che spazia dalle valutazioni cliniche a richiesta (fatte anche tramite intervista telefonica), al fornire informazioni e “conoscenza” per dirimere dubbi, al condividere procedure riguardo la prevenzione, al riscontro dei sintomi del Coronavirus Covid 19, ed infine a fornire i dispositivi di

protezione individuale (DPI) fra i quali le mascherine".

"Siamo riusciti a procurarci - continua Ricci -una discreta fornitura di dispositivi di protezione facciale monouso (mascherine chirurgiche FFP1) e abbiamo ritenuto opportuno e doveroso, contribuire alla gestione dell’emergenza donando una fornitura di 5mila mascherine chirurgiche a tutti gli operatori dell'emergenza dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì e altre 5mila al reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale “M.Bufalini” di Cesena. Si tratta di un “lavoro di squadra” che ci vede in prima linea".