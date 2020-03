Coronavirus, "Insieme ce la faremo": alla Cava tante attività fanno servizio a domicilio

Il Comitato di Quartiere Cava di Forlì oltre al versamento di 500 euro a favore della rianimazione dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, continua ad organizzarsi al meglio per affrontare queste giornate difficili, superando insieme le avversità e le preoccupazioni dei suoi abitanti. Grazie ad una Chat di Whatsapp e alla disponibilità di qualche volontario, hanno predisposto un elenco di tutte le attività commerciali che fanno servizio a domicilio, aggiungendo anche orari numeri di telefono.

IL SERVIZIO - ATTIVITA' QUARTIERE CAVA

Un modo per poter essere di supporto alle persone, non solo quelle più anziane, che evitano così di uscire di casa, in queste giornate di divieto da coronavirus e dalle anomale temperature drasticamente in calo. Inoltre, nell’elenco predisposto sono stati inseriti orari e contatti dei tre servizi principali del quartiere: l'ufficio Postale di Via Cava che ha ridotto l'orario restando aperto solo tre mattine la settimana, la filiale di Banca Intesa San Paolo anche questa aperta solo previo appuntamento, e la Farmacia Zuccari con orari di apertura non modificati e con la possibilità di fare la consegna a domicilio. Insomma in questo momento, più che mai, il senso civico e la voglia di darsi una mano la fanno da padrone. Anche il quartiere Cava ha voglia di urlare "Insieme ce la faremo! Coronavirus non ti temiamo".