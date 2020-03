Coronavirus, l'appello del Comune: "Evitate il più possibile l'uso degli ascensori"

"Evitare, se possibile, l'uso degli ascensori". E' l'appello dell'amministrazione comunale nel quadro delle iniziative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus. Recita l'informativa: "Si chiede a tutti i cittadini e a coloro che a qualsiasi titolo sono impegnati nel coordinamento degli spazi comuni all'interno di edifici e strutture di evitare il più possibile l'uso di ascensori e comunque di garantirne opportuna pulizia e soprattutto igienizzazione. Un corretto comportamento è nell'interesse di tutti, in particolare di coloro che per necessità sono costretti a utilizzare gli elevatori".