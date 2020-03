Coronavirus, l'appello del sindaco di Predappio: "Sostenete il 'Made in Italy'"

"Sostenere il Made in Italy". Il sindaco di Predappio, Roberto Canali, raccoglie l'appello dei produttori agricoli e delle loro rappresentanze esortando i cittadini, ma anche negozi, supermercati, discount, a privilegiare negli approvvigionamenti la produzione e merce italiana. Sono diverse le attività che effettuano consegne a domicilio. "Gli esercizi commerciali si impegnano a rispettare le normative già vigenti che regolano le attività economiche, e a osservare attentamente le norme dei nuovi decreti emessi nell'attuale situazione di emergenza - tranquillizza il primo cittadino -. In caso di mancanze o imprecisioni chiediamo ai diretti interessati di farlo presente. L'amministrazione ringrazia tutti coloro che continuano a prestare servizio per consentire a tutta la comunità di vivere nel miglior modo possibile, nonostante la disagiata situazione. Grazie anche a tutti coloro che collaborano restando a casa, osservando le regole e agendo così per il bene di tutti".

LE ATTIVITA' ALIMENTARI APERTE NEL PREDAPPIESE

Alimentari tabacchi di Montanari - Piazza Pertini 6, Fiumana

Alimentari di Visani Nadia - via Trivella 46, PredappioSvelto A&O Nello - via Roma 9, Predappio

Conad del Rabbi - via IV novembre 16, Predappio

La casa del Contadino - V.le della Libertà 71, Predappio

Il forno di Camillo di Bassini - viale Matteotti 100, Predappio

Forno di Zappalà Graziano - via Marconi 31, Predappio

Forno di Ensini Dalila - V.le delle Libertà, Predappio

Alimentari di Nardi Paola - via Piccinini 37, Predappio Alta

Alimentari tabacchi giornali di Castagnoli - Piazza Cavour 13, Predappio alta

SERVIZIO A DOMICILIO

Alimentari di Montanari - Fiumana, tel. 0543 940040

Svelto A&O Nello - Predappio, tel. 0543 923289

Conad del Rabbi - Predappio, tel. 0543 922105

Luvarii rumagnoli piadine e crescioni - Fiumana, tel. 3298714357

Ristorante Osteria La Casetta - Fiumana, tel. 0543 093510 (da giovedì 2 aprile)

Il Garage Hamburger e pub - Predappio, tel. 3207445984

Antichi sapori Anni 30 crescioneria - Predappio (h. 11-14 e 17-20), tel. 0543 923568

SERVIZIO A DOMICILIO NELLE VICINANZE

Alimentari di Nardi Paola - Predappio Alta, tel. 0543 922640

Alimentari tabacchi giornali di Castagnoli - Predappio Alta, tel. 0543 922387

Alimentari di Visani Nadia - Predappio, tel. 0543 921129

Forno di Zappalà Graziano - Predappio, tel. 0543 923439

RITIRO DA PARTE DEL CLIENTE

La casa del contadino - Predappio, è disponibile per accettare ordini e preparare le buste della spesa pronte per il ritiro da parte del cliente. Tel. 0543 921338