Coronavirus, la Diocesi annulla diversi appuntamenti. Continua la recita del rosario in Cattedrale

Con l'emergenza coronavirus la diocesi di Forlì-Bertinoro ha annullato diversi appuntamenti in programma. Non si svolgeranno il consiglio pastorale diocesano di martedì, l’incontro mensile dei sacerdoti di giovedì, la veglia di preghiera per i missionari martiri del 20 marzo, la Giornata diocesana della carità prevista per domenica 22 marzo (rinviata a domenica 10 maggio), il pellegrinaggio a Roma del 24 e 25 marzo (rinviato al 16 e 17 giugno), il pellegrinaggio a Loreto del 28 marzo (rinviato al 19 settembre), il consiglio presbiterale del 2 aprile.

Dal 9 al 14 marzo continua la recita del rosario in Cattedrale

Continua anche la prossima settimana, da lunedì 9 a sabato 14 marzo, la recita del rosario in Cattedrale in diretta sui social. La preghiera si svolgerà in questo modo: alle 8,15 recita delle lodi e santa messa a porte chiuse, alle 9 inizierà il rosario che sarà recitato a gruppetti di 5 persone, che si alterneranno ogni mezzora. Per partecipare alla recita è necessario dare il proprio nome e iscriversi in uno dei turni nel cartello che sarà esposto in Cattedrale. Alle 12 recita dell’Angelus e breve meditazione, alle 12.30 riprende la recita del rosario fino alle 18 quando si concluderà con la recita del vespro. Dalle 8,15 alle 18,30 diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della pastorale giovanile diocesana.