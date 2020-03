Coronavirus, la Uil: "Tutelare il personale sanitario. Tampone per tutti e quarantena preventiva"

Per fronteggiare l'emergenza coronavirus negli ospedali, l'Ausl Romagna effettuerà centinaia di assunzioni per quanto attiene il personale infermieristico ed Oss. "E' un fatto positivo, che sarebbe sbagliato non evidenziare - intervengono Massimo Monti, Michele Bertaccini ed Enrico Imolesi, rispettivamente segretario Uil Fpl, sindacalista Fpl e segretario Uil -. Ringraziamenti ed incentivi sono sempre ben accetti ma sia chiaro che oggi le priorità sono altre ed è nostra intenzione ribadirle in modo quanto mai chiaro".

Dai sindacalisti della Uil tre appunti: "Vanno incrementare le chiamate a tempo indeterminato. C’è poco da dire in questa fase dove tutte le Ausl del nord Italia stanno scorrendo le graduatorie occorre garantire prospettive migliori. Al momento è innegabile come il lavoro di diversi reparti e settori dell’azienda sia esponenzialmente aumentato pertanto, onde evitare in diffondersi di situazioni burn out del personale, occorre garantire il massimo incremento di personale possibile. Dobbiamo ragionare in ottica di medio periodo non solo emergenziale e pertanto prevedere sin da ora aumenti considerevoli e strutturali delle piante organiche. I tempi determinati che oggi svolgono servizio in azienda vanno stabilizzati. Da un lato non possiamo perdere competenze ma ancor di più riteniamo sia un dovere morale stabilizzare quanto prima chi oggi combatte in prima linea con un contratto a termine. Va fatto ogni sforzo in tal senso e va fatto subito".

Capitolo sicurezza: "Si può bloccare tutto, ma non ciò che riguarda la cura della persona - evidenziano Monti, Bertaccini ed Imolesi -. Tutti gli enti devono fare il possibile per sostenere e tutelare quelle attività oggi esposte ed in prima linea. Che tali realtà siano dotate di adeguati Dpi e misure di sicurezza è, per ovvi motivi, di fondamentale importanza. Certamente le singole direzioni ma il reperimento e la fornitura di dpi adeguati deve essere una priorità per tutte le istituzioni territoriali. Ci preme chiarire che come Uilfpl, a tutela degli operatori impegnati nella gestione di questa crisi, siamo pronti a diffidare quelle realtà che non adottano ogni iniziativa possibile a tutela del proprio personale. Se condividiamo lo sforzo e le difficoltà con altrettanta fermezza non intendiamo far passare alcun tipo di furbizia".

"I dati che arrivano ci dicono che il contagio interessa anche e non poco il personale sanitario - proseguono i sindacalisti -. Tanto per la salubrità dei diversi luoghi di lavoro quanto per interrompere ogni possibile catena di trasmissione chiediamo che sia sottoposto a controllo tramite tampone per la verifica della positività al coronavirus tutto il personale sanitario e non impegnato nella gestione di strutture sanitarie, pubbliche e private, case di riposo e strutture di accoglienza situate nei 15 comuni del comprensorio forlivese".

"La situazione è grave, occorre prenderne atto e lavorare uniti per la miglior gestione possibile - concludono -. Come Uilfpl ci sentiamo di esprimere il pieno supporto ad ogni iniziativa assunta da Comune e Regione volta alla riduzione della mobilità. I numeri, drammatici, che continuano ad arrivare impongono a tutti in grande sforzo. Ben fanno le istituzione a mettere in campo ogni strumento possibile per ridurre la mobilità. Proprio in quest’ottica ribadiamo il nostro invito rivolto ad Ausl Romagna, Amministrazioni Comunali ed Enti di vario tipo ad attivare ogni strumento possibile per implementare il lavoro a distanza".







