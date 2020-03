Coronavirus, la Uilfpl chiede il servizio mensa gratuito per tutti i dipendenti dell'Ausl

Servizio mensa gratuito per gli operatori dell'Ausl impegnati in queste settimane a fronteggiare l'emergenza coronavirus. E' la richiesta della Uilfpl di Forlì già presentata al presidente dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. "Riteniamo sia necessario che tutta le nostre comunità diano il massimo sostegno alla sanità pubblica - affermano i sindacalisti Massimo Monti e Michele Bertaccini -. Turni massacranti e situazioni di grande complessità toccano oggi tutto il personale dipendente di Ausl unica in servizio. Pertanto chiediamo che per tutto il periodo di questa emergenza il servizio mensa sia totalmente gratuito per i dipendenti in servizio. Può sembrare poca cosa ma occorre riconoscere le giuste attenzioni in questa fase. Chiediamo che i Comuni della Romagna Forlivese in quota parte si facciano carico di questa “attenzione”".

Monti e Bertaccini chiedono anche misure di contenimento per le case di riposo, "Case famiglia" e strutture simili: "È evidente che diverse strutturepresentano casi Covid. Purtroppo una diffusione che è difficile pensare non tocchi altre simili realtà. Pertanto occorre programmare subito come meglio gestire la situazione. Siamo preoccupati perché è evidente che la corretta e migliore gestione del paziente quanto del personale che deve assisterlo non è affatto semplice e ci pare difficile che ogni singola struttura, comprese le realtà più piccole, possano adeguatamente attrezzarsi. Come Uilfpl di Forlì chiediamo di ragionare sulla possibilità di individuare un'unica struttura ove curare al meglio tutti i casi di Covid presenti e che dovessero emergere nelle realtà indicate. In tal senso abbiamo inviato una nota al presidente del Distretto nonché assessore del Comune di Forlì Rosaria Tassinari".