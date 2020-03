Coronavirus, le comunità islamiche di via Masetti e via Fabbretti raccolgono 7.000 euro per l'Ausl

Anche le comunità islamica di Forlì contribuisce con una sua donazione a rafforzare i servizi dell'ospedale di Forlì, in piena emergenza Coronavirus. Le due comunità religiose islamiche della città, la nuova moschea di via Masetti e il centro culturale Afaf di via Fabbretti, hanno unito le forze e raccolto nel giro di pochi giorni circa 7.000 euro, che sono stati versati nel conto corrente istituzionale dell'Ausl per le donazioni.



