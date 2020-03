Coronavirus, limitazioni in tribunale: sospesi gli incontri di mediazione

Sospensione degli incontri di mediazione dal 10 al 22 marzo. E' quanto disposto dall'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena come misure restrittiva per fronteggiare la diffusione del coronavirus. Le date di nuova convocazione saranno comunicate dalla segreteria. "Si invita ogni parte istante ad effettuare il deposito delle domande di mediazione esclusivamente tramite PEC - è tra le disposizioni -. Per le richieste di mediazione già depositate e quelle a depositarsi, il primo incontro verrà individuato anche oltre il termine di giorni 30 dal deposito medesimo. Per i casi ritenuti urgenti, si prega di contattare direttamente la Segreteria dell’Organismo". Dal sindaco Gian Luca Zattini un invito a "limitare ai soli casi strettamente indispensabili l'accesso agli uffici e alle aule del nostro Tribunale".

Il presidente del Tribunale di Forlì, Rossella Talia, ha disposto "la revoca, in materia penale, dell'indicazione delle date di fissazione di udienza penale, sia a citazione diretta che per opposizione a decreto penale, per i processi nei quali non si è ancora provveduto all'invio dell'atto ai fini della notificazione". Tra le misure anche "il rinvio di ufficio negli orari già fissati per la trattazione, per i medesimi incombenti esclusi di regola, quelli che prevedono escussione testimoni e interrogatori-esame, ad eccezione dei procedimenti oggetto di trattazione necessaria anche durante il periodo feriale, dei processi, penali monocratici e civili nonchè di ogni altra attività giudiziaria (esempio convocazioni del giudice tutelare o delle succesioni, deposito di rendiconti non in via telematica, udienze di esecuzione in materiale tranne quelle per imputati detenuti)".