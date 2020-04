Civitella, iniziata la distribuzione casa per casa delle mascherine chirurgiche

Da martedì sono in distribuzione presso tutte le abitazioni di Civitella e Cusercoli le mascherine chirurgiche assegnate dalla Regione Emilia-Romagna tramite la Protezione Civile e dalle Farmacie ‘San Michele’ del dottor Franco Maria Guarini e ‘Bombardi’ del dottor Andrea Maglioni. "Tali mascherine sono recapitate dagli operatori di Alea nella buchetta postale, inserite in un involucro plastificato fornitoci dalla azienda ‘Lauretana’, accompagnate da un foglietto di istruzioni per l’utilizzo", spiega il sindaco Claudio Milandri.

Nelle frazioni e nelle campagne invece saranno recapitate a partire dalla giornata di mercoledì dai volontari del comune di Civitella. "Ringrazio tutti i volontari - commenta Milandi - che in questi giorni si sono impegnati al massimo non solo per il confezionamento delle mascherine ma anche per la distribuzione di tablet agli alunni delle scuole e per la consegna di alimenti ai più bisognosi. Gesti di solidarietà che non hanno prezzo, soprattutto in un momento difficile come questo".