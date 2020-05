Modigliana, altre mascherine per i cittadini: oltre 4200 buste in arrivo nelle buchette della posta

Volontari della Protezione Civile di Modigliana all'opera. Nel primo maggio di festa hanno imbustato le 4.250 mascherine messe a disposizione dalla Regione e che verranno distribuite nella giornata di martedì. Spiega il sindaco Jader Dardi: "Alla consegna, nelle abitazioni, provvederà personale di Alea per le zone del centro, mentre nella campagna e aree periferiche provvederanno i volontari della Protezione Civile che anche sabato sono impegnati nel controllo del mercato alimentare in piazza Matteotti".

Buoni spesa

Dardi informa che "sono state valutate le domande pervenute e sono stati erogati buoni spesa a 68 famiglie erogati buoni spesa per 11.370 euro, utilizzando i residui dei fondi che erano stati messi a disposizione dalla Protezione civile nazionale che sono stati integrati dai 5.300 raccolti dalle donazioni di cittadini e associazioni di Modigliana a cui va il mio più sincero ringraziamento. Un risultato importante che ha permesso di sostenere tante famiglie che attraversano una reale situazione difficoltà. Nel precedente bando erano stati erogati buoni spesa a 92 famiglie".

Viabilità

Giovedì pomeriggio a Modigliana si è svolto un incontro in videoconferenza coi rappresentanti delle associazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Confesercenti, Ascom e Confcooperative) sui temi legati alla ripresa. "E' stata presentata la proposta di modifica alla viabilità, istituendo un senso unico su via Garibaldi per consentire l'ampliamento di occupazione suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici e delle attività commerciali, un progetto sperimentale di 4 mesi, utili per verificarne la funzionalità - chiarisce il sindaco -. Il progetto prevede lo spostamento della fermata delle corriere di fronte al comune, la realizzazione di nuovi parcheggi in piazza Matteotti e lungo via Garibaldi la realizzazione di parcheggi a spina di pesce. La prevista modifica della viabilità arriva fino all'incrocio con la strada provinciale, realizzando posti auto a servizio della scuola materna".