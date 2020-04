Coronavirus, mascherine per gli abitanti a Civitella: ecco come ritirarle

Proseguono sul territorio del Comune di Civitella di Romagna le iniziative per la tutela della salute dei cittadini con la distribuzione di mille mascherine gratuite offerte dall'azienda Lauretana di Cusercoli e dalla Protezione Civile Emilia Romagna. Giovedì i volontari hanno distribuito agli esercizi commerciali aperti i dispositivi di protezione individuale e venerdì saranno consegnati ai cittadini direttamente dagli esercenti stessi.

"La scelta di affidare la distribuzione alle attivitá commerciali invece di effettuare il porta a porta deriva dalla volontá di rispettare le norme vigenti sulla limitazione della circolazione", informa l'amministrazione comunale, che ringrazia "l'azienda Lauretana di Cusercoli e la Protezione Civile Emilia Romagna "per essersi attivati prontamente a sostegno della Comunitá".

"Un ringraziamento particolare per la disponibilitá e attenzione nei confronti delle necessitá del territorio va inoltre al dottor Andrea Maglioni della Farmacia Bombardi di Cusercoli che ha donato le mascherine all'amministrazione e alle forze dell'ordine del nostro Comune e ha inziato giovedì la distribuzione diretta ai cittadini di ulteriori 1000 mascherine - prosegue l'amministrazione comunale -. Grazie anche al dottor Franco Maria Guarini della Farmacia San Michele per aver donato altrettante mascherine per lamministrazione e per la cittadinanza".