Coronavirus, a Meldola la seconda vittima: era ospite della casa di riposo Drudi

Meldola piange la seconda vittima del coronavirus. Si tratta di una signora di 84 anni, ospite della Casa di Riposo Drudi e che nei giorni scorsi era stata ricoverata in ospedale a causa del coronavirus. "Alla sua famiglia, in questo momento di dolore, va il mio più sincero cordoglio ed un abbraccio - sono le parole del sindaco Roberto Cavallucci -. Non ci sono mai parole sufficienti per esprimere ciò che si prova in questi momenti o per cercare di essere di conforto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Posso solo dire con tutto il mio cuore che sento la responsabilità del momento, che sono vicino a tutti e che mi impegno ogni giorno nel tentativo di proteggere la nostra comunità da questa epidemia - continua il primo cittadino -. Riusciremo a superare questo difficile momento, ne sono certo, e in questa direzione vanno le notizie positive ricevute oggi che ci informano che non ci sono nuovi casi e che a Meldola abbiamo il primo guarito da coronavirus. Una notizia che alimenta la speranza, mai venuta meno, di tornare a vivere, tutti insieme, la nostra bella città".