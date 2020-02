Coronavirus, insolito inizio di Quaresima: sui social e tv la messa del Mercoledì delle Ceneri

Mercoledì inizia il tempo di Quaresima, i quaranta giorni che, preparano alla Settimana Santa e alla Pasqua. Quest'anno però non ci sarà nelle chiese il tradizionale rito delle ceneri perché, come disposto dal vescovo Livio Corazza, nella nota diffusa lunedì, a causa dell'emergenza coronavirus, così come in altre Diocesi, recependo le direttive delle autorità statali e regionali: "Il Mercoledì delle Ceneri sono sospese tutte le celebrazioni. In sostituzione di esse i fedeli sono invitati ad un momento di preghiera e digiuno in ogni famiglia: siamo tutti uniti in preghiera".

Si potrà seguire attraverso la televisione e i social la messa che il vescovo celebrerà, alle 19.30, in Cattedrale, a porte chiuse, con una rappresentanza ristretta di fedeli. La messa sarà trasmessa in diretta a partire dalle 19.25 su Teleromagna (canale 14 del digitale) e potrà essere seguita anche sui canali Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCaNe5b-tBqxk0rccPwnT7Dg/) e Facebook (https://www.facebook.com/pastoralegiovanile.diocesiforlibertinoro/).