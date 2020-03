Coronavirus, nessun caso a Meldola. Attivato il Centro operativo comunale

L'amministrazione comunale di Meldola ha attivato mercoledì il Centro Operativo Comunale. Sanità e assistenza sociale, volontariato, materiali, mezzi e servizi essenziali, assistenza alla popolazione, strutture operative locali e viabilità, supporto amministrativo contabile, comunicazione e informazione sono le funzioni attivate.

E' presieduto dal sindaco Roberto Cavallucci. "Al momento non sono stati segnalati casi positivi al coronavirus sul territorio comunale - tranquillizza il primo cittadino -. E' stato esaminato in maniera dettagliata le possibili situazioni di criticità in riferimento alle primarie necessità della popolazione meldolese".