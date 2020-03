Coronavirus, niente file agli sportelli in Comune e Provincia: comunicazioni via mail e attese fuori dall'edificio

La Giunta Comunale ha dato mandato ai Dirigenti di attuare le misure per ridurre l'afflusso di pubblico agli uffici del Comune con vari provvedienti (incentivazione all'uso di strumenti informatici, organizzazione di incontri per appuntamento, elasticità negli orari di ricevimento) garantendo anche in questa situazione di emergenza sanitaria la piena operatività della macchina comunale. In questo momento si invitano particolare i cittadini a privilegiare i canali digitali e telefonici al fine di evitare assembramenti di persone. Queste le modifiche degli orari e delle aperture al pubblico

Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano: sospende il ricevimento al pubblico, salvo gli appuntamenti già fissati e sostituisce gli orari di ricevimento al pubblico con orari di ricevimento telefonico fino al 6 aprile.

Unità Gestione Autorizzazioni: è chiusa al pubblico. Verrà garantito un servizio telefonico, oltre all'orario già in vigore, nell'orario di ricevimento al pubblico ai seguenti numeri telefonici: 0543 712416; 0543 712401; 0543712158; 0543 712845;

ed un servizio telematico ai seguenti indirizzi mail: benedetta.farolfi@comune.forli.fc.it; elena.ciani@comune.forli.fc.it; annalisa.vallicelli@comune.forli.fc.it; ufficioosp@comune.forli.fc.it.

Le richieste di autorizzazioni andranno presentate unicamente via pec al seguente indirizzo: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

Lo sportello del Comune di Forlì in via delle Torri è chiuso al pubblico, pertanto le autorizzazioni da ritirarsi presso lo sportello del Comune di Forlì non verranno consegnate. E' possibile pertanto, previo accordi telefonici ( 0543 712290) o mail (monica.cottu@comune.forli.fc.it) ricevere copia dell'autorizzazione digitalmente.

Servizi Demografici: chiusura al pubblico per tutte le attività di competenza Unità Anagrafe, Stato civile ed Elettorale che possono essere erogate mediante i servizi on line (cambi di residenza, certificazioni anagrafiche e di stato civile) ed erogazione dei restanti servizi non disponibili on line solo previo appuntamento telefonico; erogazione dei servizi essenziali di stato civile, nascite e decessi.

Tel. 0543 712327 - mail: servizi.demografici@comune.forli.fc.it; mail: servizi.demografici@pec.comune.forli.fc.it

Relativamente alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle unioni civili, si dispone che:

1. l'accesso alle sale destinate alle predette celebrazioni di matrimoni o costituzioni di unioni civili è limitato ai soggetti necessari alla validità giuridica del matrimonio o dell'unione civile ossia: il celebrante, gli sposi o le parti da unire civilmente e i due testimoni;

2. parenti ed amici devono attendere negli spazi all'aperto nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa.

Anagrafe online

Sportelli dell'Unità Servizi informativi (URP, Informagiovani, IAT), fino al 3/4/2020: è consentito l'ingresso a non più di 2 persone per volta e l'attesa deve avvenire all'esterno dell'edificio.

Tel. 0543 712444 -712445 - 712435

mail: urp@comune.forli.fc.it; mail: informagiovani@comune.forli.fc.it; mail: iat@comune.forli.fc.it

Sportello Unico dei Servizi Educativi e Scolastici - Via Caterina Sforza, 16: incentivazione dell'attività di ricevimento del pubblico con sportello telefonico e posta elettronica

Tel.0543 712398 -712395 - 712425 - 712340 - 712116 - 712325

mail: info.scuolainfanzia@comune.forli.fc.it

Contingentamento dell'utenza che accede allo sportello, garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (un) metro tra gli utenti e gli operatori

Ufficio Tariffario - Via Caterina Sforza, 16: in considerazione dell'impossibilità di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, l'attività di ricevimento del pubblico è sostituita dallo sportello telefonico e dalla posta elettronica

Tel. 0543 712115 712388

mail: sistematariffario@comune.forli.fc.it

Unità Sport e Sportello per Tesserini caccia - Viale della Libertà, 2: incentivazione dell'attività di ricevimento del pubblico con sportello telefonico e posta elettronica.

Tel. 0543 712411 - 712402 - 712261 - 712553

mail: unita.sport@comune.forli.fc.it

Contingentamento dell'utenza che accede allo sportello, garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro tra gli utenti e gli operatori; per lo sportello tesserini caccia, in ragione degli spazi disponibili, limitarsi all'accoglienza di max. 1 utente per volta.

Front-office Tributi: è garantito presso lo sportello negli orari di apertura consueti, tuttavia è bene limitare l'accesso ai soli casi di improrogabile necessità. Il ricevimento alla scrivania senza appuntamento è temporaneamente sospeso. Si invitano i cittadini, le associazioni ed i professionisti, a privilegiare i canali digitali e telefonici.

Tel. 0543 712476

mail: tributi@comune.forli.fc.it

Servizio Benessere Sociale e Partecipazione (tutte le sedi): l'attività di ricevimento del pubblico è garantita in via prevalente con sportello telefonico e posta elettronica. In caso di non possibilità di risposta mediante queste modalità, è consentito l'accesso dell'utenza agli uffici una persona per volta, garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro tra l' utente e l' operatore. L'accesso agli sportelli per la presentazione di domande di prestazioni sociali agevolate è da limitarsi ai soli casi indifferibili ed urgenti. Prosegue l'attività di ricevimento del pubblico su appuntamento da parte degli assistenti sociali con le modalità di cui sopra. E' stata potenziata la linea telefonica dello sportello sociale che risponde nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 18.00.

Tel. Sportello sociale: 0543 712888 - mail: sportellosociale@comune.forli.fc.it

Servizio Urbanistica ed Edilizia privata: l'attività di ricevimento del pubblico presso gli uffici è sospesa e sostituita dalla modalità telefonica e di posta elettronica nei medesimi orari già definiti per le singole Unità.

Le nuove modalità operative per le Unità tecniche con prenotazione su agenda on line sono le seguenti:

1) l'utente prenota l'appuntamento nell'agenda on line;

2) entro l'orario prenotato l'utente anticipa il quesito per e-mail all'indirizzo del tecnico comunale individuato;

3) nell'orario dell'appuntamento l'utente riceverà una telefonata dal tecnico comunale.

Si informa altresì che l'esercizio del diritto di accesso mediante presa visione diretta dei documenti depositati presso il servizio è consentito solo in caso di motivata e comprovata urgenza.

Il Servizio garantisce comunque la trasmissione in maniera telematica di specifici documenti richiesti.

Servizio Edifici Pubblici: apertura degli uffici al pubblico solo previo appuntamento, incentivando contatti telefonici, mail, trasmissione documenti per via telematica.

Archivio di Via Asiago fino al 03/04/2020: è consentito l'ingresso dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 alla sala di consultazione, previo appuntamento telefonico, a non più di una persona alla volta garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro tra gli utenti e gli operatori. Vanno incentivati contatti telefonici, mail, trasmissione documenti per via telematica. L'attesa deve avvenire fuori dall'edificio.

Tel. 0543 700777 - mail: protocollogenerale@comune.forli.fc.it - mail: comune.forli.@pec.comune.forli.fc.it

Ufficio Protocollo Generale fino al 03/04/2020: è consentito l'ingresso tutti i giorni nei normali orari di apertura al pubblico, a non più di una persona alla volta garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro tra gli utenti e gli operatori. L'attesa deve avvenire fuori dall'edificio.

Tel. 0543 712437 - 712342 - mail: protocollogenerale@comune.forli.fc.it - mail: comune.forli.@pec.comune.forli.fc.it

Ufficio Albo Pretorio e Casa Comunale fino al 03/04/2020: riceve previo appuntamento telefonico, consentendo l'ingresso ad una persona alla volta e garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro tra gli utenti e gli operatori. L'attesa deve avvenire fuori dall'edificio.

Tel. 0543 712233 - mail: albopretorio@comune.forli.fc.it

Provincia

Fino al 3 gli utenti devono consegnare le istanze di parte esclusivamente all'usciere del piano terra. Al fine di evitare situazioni di sovraffollamento negli uffici o nei corridoi dell'ente e contatti ravvicinati fra più persone, la ricezione del pubblico avverrà esclusivamente su appuntamento con preghiera all'utenza di presentarsi all'orario prenotato. Per esigenze urgenti, ovvero per chiedere appuntamenti, è possibile contattare gli uffici via mail o telefonicamente, nei regolari orari di servizio consultabili nel sito. Per quanto attiene la presentazione di offerte economiche è previsto l'obbligo di consegna tramite pec, raccomandata postale o corriere. Le sanzioni amministrative, solitamente pagate nell'ufficio cassa economale dell'ente, devono essere pagate nelle altre modalità indicate all'interno del verbale di violazione. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito istituzionale della Provincia. La Provincia di Forlì-Cesena intende aderire alla campagna della Regione Emilia-Romagna "Insieme si può" a sostegno della gestione dell'emergenza sanitaria.