Coronavirus o no, per cercare un po' di normalità non si rinuncia alla colomba e all'uovo di cioccolato

Si può rinunciare a tutto ma non a un uovo di cioccolato o una colomba per Pasqua. Fanno subito festa. E come comprare quelli artigianali se le pasticcerie sono chiuse? Ce li si fanno portare a domicilio, un servizio che ormai quasi tutti hanno iniziato a fare e che, sembra, stia convincendo anche i forlivesi. "La vendita non sta andando male, ma ovviamente non è come quando siamo aperti - spiega Pantaleo Lo Russo di "Pasticceria Orchidea", una delle pasticcerie che abbiamo sentito - La produzione di colombe e uova è al 50% rispetto allo scorso anno e ora sto rimpastando per sfornarle fresche fresche sabato mattina. Facciamo tutto io e mia moglie, anche il trasporto, e riusciamo a portare i prodotti da Bertinoro a Predappio. Se sono soddisfatto? A metà".

C'è chi poi la colomba la porta a casa già farcita col semifreddo. E' la gelateria/pasticceria "Amorcrema". "Finora ne abbiamo vendute abbastanza - spiega Marco, il titolare - Abbiamo dovuto riordinare altre colombe. Vanno moltissimo anche le colombe da due, due etti e mezzo di pura dolcezza. I gusti? I nostri clienti ce le chiedono soprattutto con la crema della nonna, mascarpone e zabaione. Tra l'altro, in questo periodo non chiediamo il costo del trasporto ma solo il fatto che l'ordinazione sia superiore a un minimo stabilito e le trasportiamo ovunque, anche a Ravenna e a Cesena".

"Sono da due settimane che lavoriamo con ordinazioni di colombe e uova di cioccolato - spiega Miriam di Gardini cioccolato d'autore - Stiamo andando benino, secondo me l'interesse c'è. Soprattutto perché la gente, in questo periodo più che mai, ha voglia di fare regali e di essere presente nelle famiglie di amici e parenti con qualcosa che possa ricordarli. E' come se l'emergenza che stiamo vivendo abbia riportato in primo piano i valori della solidarietà e dell'amicizia. Non a caso abbiamo avuto molti ordini di clienti che hanno voluto regalare ad amici o parenti un bell'uovo di cioccolato, allegando un bigliettino. Ad andare di più sono state le nostre uova al sale dolce di Cervia o, le più nuove, alla fragola disidratata. Noi, tra l'altro, per sdrammatizzare abbiamo realizzato anche un uovo di cioccolato con la mascherina. Un pensiero che abbiamo voluto donare all'ospedale di Forlì dove medici e operatori stanno facendo tanto per tutti noi. L'uovo per l'ospedale era di 3 chili, ma in negozio ne abbiamo anche di più piccoli che sono stati molto apprezzati dai clienti. Per quanto riguarda le colombe, abbiamo sfornato l'ultimo giro al cioccolato".