Coronavirus, occhio a pulire il pelo degli animali con l'alcol: il monito del medico veterinario

"Prima di fare qualcosa di non ordinario al nostro animale chiediamo al nostro veterinario di fiducia". Questo il monito di Marcello Tordi, presidente dell'Ordine dei medici veterinari Forlì-Cesena circa la disinfenzione degli animali da compagnia dopo la classica passeggiata all'aria aperta. "Mi è capitato di leggere un suggerimento che, con lo scopo di contribuire a ridurre le possibilità di contagio da Coronavirus, consiglia, al rientro dalla passeggiata all’aperto con il nostro animale da compagnia, di inumidire un fazzoletto con acqua e alcol e di passarlo sia sul manto che sulle zampe così non si rischierà che Il pelo funga da vettore", esordisce Tordi.

"Premesso che, al momento, non ci sono notizie circa contagi che abbiano visto i nostri animali domestici come vettori, mi preme di far notare che i cani e i gatti, che hanno l’abitudine di leccarsi per toelettare il proprio mantello, sono privi dell’enzima (alcooldeidrogenasi) necessario per metabolizzare l’alcool, che, perciò, se ingerito, potrebbe dare dei seri problemi di intossicazione sia nei cani, sia nei gatti: è indispensabile evitare che ciò accada", evidenzia il medico veterinario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Se proprio si ritenesse opportuno, o dovesse comunque essere necessario, dover procedere con la disinfezione del mantello dei nostri animali è, invece, più appropriato utilizzare, alle concentrazioni e con le modalità indicate - e non fai da te - disinfettanti utilizzabili anche direttamente sugli animali perché privi di tossicità per loro quali, a mero titolo esemplificativo, quelli a base di perossidi e tensioattivi - suggerisce Tordi -. Come dicevano i nostri padri “primo non nuocere, secondo essere cauti e terzo, se possibile, intervenire”; questo vale tanto per noi quanto per gli animali, nostri amici e compagni di vita. Prima di fare qualcosa di non ordinario al nostro animale chiediamo al nostro veterinario di fiducia".