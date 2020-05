Più forte del coronavirus, ospite della Zangheri vince la malattia a 103 anni

"Ha 103 anni la signora ospite della casa di riposo Pietro Zangheri che ha sconfitto il Covid e oggi può dirsi definitivamente guarita". A darne notizia, con una nota di commozione, è il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini che parla di una “guarigione al limite dell’incredibile, ma altrettanto simbolica per una duplice ragione. Prima di tutto perché la signora è guarita proprio all’interno della Zangheri, dove si trovava in isolamento precauzionale dopo essere risultata positiva al virus. E poi perché la sua vittoria è il monito di una donna che a 103 anni ce l’ha fatta, vincendo la sua partita contro il Covid".

"In un tempo in cui la morte ci scorre davanti, la vicenda di questa anziana signora ci riempie di gioia e di speranza", conclude il primo cittadino mercuriale. Nella casa di riposo vi sono state 17 vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Nel bollettino diramato sabato non si segnalano altri casi positivi, ma 23 guarigioni in tutta la provincia.