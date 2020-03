Coronavirus, ottavo caso a Bertinoro: ancora sconosciuta la fonte di trasmissione

Ottavo caso di coronavirus nel territorio di Bertinoro. La persona si trova ricoverata nel reparto di Pneumalogia dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. A renderlo noto è il sindaco Gabriele Fratto. "Così come per il settimo caso, l'Ausl sta risalendo alla fonte di trasmissione del virus, fonte di cui ancora non abbiamo notizia o collegamento certo", informa il primo cittadino. Restano stabili il secondo e terzo caso, entrambi ricoverati in Terapia Intensiva dopo il miglioramento segnalato lunedì.

"Il quarto caso è in isolamento domiciliare nella sua abitazione in una situazione stabile, mentre il sesto e settimo caso si trovano ora a Malattie Infettive", aggiorna Fratto, il quale ribadisce ancora una volta l'importanza del stare a casa. "Sono inoltre fondamentali tutte le precauzioni igienico sanitarie e di distanza interpersonale di un metro, soprattutto qualora si rientri in una delle categorie autorizzate ad uscire da casa".