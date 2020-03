Coronavirus e passeggiate all'aria aperta: si può? Cosa prevede l'articolo 650

Domenica soleggiata. Ma per il bene di tutto occorre stare in casa. È l'unico modo per fermare la corsa del Coronavirus, il nemico invisibile. Eppure c'è chi non è riuscito a resistere, concedendosi passeggiate o giri in bici. Il decreto ministeriale ricorda che è necessario uscire solo se strettamente necessario.

Il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, ha voluto fare chiarezza, riprendendo le osservazioni dell'Arma dei Carabinieri. Chi esce di casa senza una valida ragione rischia di essere denunciato per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, articolo 650 del codice penale: "Tale reato appartiene alla categorie della contravvenzioni, cioè una serie di reati puniti dal legge, a prescindere dalla volontarietà del soggetto agente - viene illustrato - In parole povere, è irrilevante se si è voluto o meno violare la legge, ciò che rileva è la sola commissione del fatto: o con dolo, o con colpa, se si è commesso il reato seguirà la denuncia. A causa del fatto che la legge usa il termine “contravvenzione”, in molti pensano che non sia un reato penale, ma una semplice multa, come l’eccesso di velocità previsto dal codice della strada. Invece no".

"L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità è un reato, previsto dall’articolo 650 del codice penale, punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro - viene specificato - Dunque, nel momento in cui si esce di casa senza una ragionevole motivazione, si rischia una denuncia (il soggetto sarà schedato dalle forze dell’ordine); di dover affrontare un processo penale (servirà pagare un avvocato per il processo); e una condanna penale (fedina penale sporca). Questo vuol dire denuncia nell’immediatezza del fatto, ed eventualmente portato in caserma/commissariato per l’identificazione. In ogni caso, dopo un paio di ore, si tornerà a casa con una denuncia "a piede libero”. Si è liberi, ma occorrera affrontare nei prossimi mesi un processo penale o un decreto penale di condanna. All’esito del processo penale, in caso di condanna, sarà irrogata la sanzione prevista dall’articolo 650 del codice penale: l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come si legge sul sito del Governo, "si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone".