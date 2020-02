Coronavirus, l'assessore Venturi: "Probabile proroga della chiusura delle scuole"

Ancora non ci sono decisioni ufficiali ma "mi pare molto probabile che la chiusura delle scuole possa essere prorogata per un'altra settimana". A dirlo è l'assessore alla sanità dell'Emilia-Romagna Sergio Venturi, che venerdì cederà però l'incarico al nuovo assessore Raffaele Donini. "Una volta che hai chiuso credo che chiudere per una settimana sola avrebbe poco senso" dal punto di vista sanitario. E' stato inoltre concordato con l'Ufficio Scolastico Regionale che per i giorni in cui le scuole sono chiuse per l'ordinanza del presidente della Regione gli studenti non devono presentare il certificato medico.

Venturi ha inoltre ricordato che "chi rientra dalle aree a rischio in Italia o all'estero o è transitato oppure è entrato in contatto con casi positivi deve dichiararlo e mettersi in isolamento a casa sua, contattando i numeri verdi. Il servizio sanitario dell'Emilia Romagna li seguirà per il periodo di almeno quattordici giorni. Chi non lo fa è sanzionabile e può incorrere in responsabilità sia penali che civili, trattandosi di misure previste da un decreto governativo".