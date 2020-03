Coronavirus, Predappio funestata da un'altra morte. Deceduto lo storico titolare della ferramenta del paese

Un altro triste decesso causato dal Coronavirus a Predappio. La comunità della valle del Rabbi piange una seconda morte, dopo quella di Andrea Tesei, deceduto a 26 anni giovedì scorso, uno dei più giovani a morire di Covid-19 in Italia. E' morto all'ospedale di Forlì Vittorio Camporesi, 79 anni, volto notissimo del paese. Il suo nome, infatti, è associato a quello della ferramenta di Predappio, punto di riferimento da decenni per le piccole manutenzioni, il fai-da-te e il bricolage. Prima della malattia Camporesi era spesso dietro al bancone dell'attività che l'ha sempre visto in campo a Predappio.

Prima l'isolamento a casa coi sintomi più lievi, poi l'aggravamento e il ricovero in ospedale la scorsa settimana ed ora, purtroppo, la notizia del decesso all'ospedale Morgagni-Pierantoni. A dare il commiato all'anziano ucciso dal Coronavirus è il sindaco Roberto Canali su Facebook: “Anche oggi dobbiamo dare un triste annuncio. Un'altra famiglia del nostro comune ha perso un proprio caro a causa del coronavirus. A nome di tutta la cittadinanza ci stringiamo attorno alla moglie, al figlio e alla figlia”. Accorato anche il ricordo: “Era un negoziante notissimo in paese, tutti noi l'abbiamo conosciuto dietro a quel bancone, io stesso da quando ero bambino ho memoria della sua presenza in negozio. Era un vero punto di riferimento per il paese”.