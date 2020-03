Coronavirus, Predappio studia misure economiche a sostegno delle famiglie: "Stiamo pianificando"

Slitta a data da destinarsi il "Carnevale di Fiumana", programmato per domenica 8 marzo. Spiega il sindaco di Predappio, Roberto Canali: "L’amministrazione comunale vuole ringraziare tutti i cittadini del comune di Predappio che stanno osservando le regole suggerite per il contenimento dei rischi dovuti alla diffusione del coronavirus. Gli assessori e tutti i dipendenti sono in costante lavoro per gestire al meglio questa situazione".

Al momento non è ancora chiaro quanto durerà la sospensione delle attività didattiche ed educative. "Da alcuni giorni - informa Canali sulla pagina Facebook del Comune - abbiamo messo in moto una serie di approfondimenti e contatti con tutti i soggetti interessati come la cooperativa "Formula Servizi alla Persona" per il nido e la scuola dell’infanzia Santa Rosa, F.M.I. per il trasporto, il Drudi per il servizio mensa".

"Siamo consapevoli che le famiglie con bambini stanno subendo molti disagi - prosegue Canali -. Il Comune cercherà di sostenerle economicamente e sta pianificando da alcuni giorni alcuni interventi. Non è possibile al momento quantificarli economicamente, alla luce del fatto che ancora non è possibile sapere quando riprenderanno le attività scolastiche e quindi i servizi. Aggiorneremo appena possibile, tutti i predappiesi".