Coronavirus, primo caso di positività anche a Castrocaro: è in isolamento domiciliare

Primo caso di positività al coronavirus a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Lo annuncia il sindaco Marianna Tonellato, specificando che il paziente si trova in isolamento domiciliare. "L'Ausl della Romagna sta facendo le opportune verifiche, ma al momento la persona è in condizioni stazionarie e non è in pericolo di vita", afferma il primo cittadino, aggiungendo che i cittadini saranno "tempestivamente informati se dovessero essere adottate particolari procedure".

Chiarisce Tonellato: "Continueremo secondo il protocollo, a monitorare la situazione che al momento non prevede ulteriori accorgimenti oltre quelli già indicati nelle scorse comunicazioni che riguardano la nostra Regione Emilia-Romagna". Dal sindaco l'invito a rimanere a casa: "Bisogna uscire solo per comprovati motivi di lavoro, salute, necessità. Non bisogna fare gli eroi. Occorre rinunciare quanto più possibile ad attività sportive e ludiche all’aria aperta che non siano strettamente necessarie". In provincia, dato aggiornato alla tarda serata di sabato, i casi sono 71, 42 dei quali nell'area forlivese.