Coronavirus, oltre 170 casi in provincia. E si aggiorna il bilancio delle vittime

Si allunga la lista dei decessi nella provincia di Forlì-Cesena. All'indomani della morte dell'ottantenne forlivese, mercoledì mattina il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, ha comunicato il decesso di un anziano cesenate di 83 anni di Cesena. Si tratta della quinta vittima del coronavirus dopo il cesenate di 77 anni e le due persone anziane di Forlimpopoli. Al "Morgagni-Pierantoni" di Forlì domenica era spirato anche un ultrasettantenne faentino.

Il bollettino si fa sempre più pesante di giorno in giorno: nella tarda serata di martedì il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, ha informato su Facebook che i casi in provincia erano saliti a 179. "Vorremmo tutti, al più presto, interrompere questa tendenza - ha evidenziato -. Rinnovo l'appello a restare in casa, è il modo con cui ognuno di noi può aiutare i sanitari a svolgere il loro lavoro così prezioso". Preoccupa la situazione nella casa di riposo di Forlimpopoli, dove si contavano a martedì 35 contagiati. Nel frattempo si è potenziato il numero di posti letto all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì: ora sono 55, di cui otto in Terapia Intensiva.