Coronavirus, raccolta fondi per il Morgagni-Pierantoni: Civitella risponde presente oltre ogni aspettativa

Civitella risponde oltre ogni aspettativa alla raccolta fondi, lanciata venerdì 27 marzo a favore dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì; campagna nata per potere contribuire alla battaglia contro il Covid-19. In pochi giorni infatti, sono state numerose le associazioni che hanno partecipato Pro Loco di Civitella di Romagna, Ass. Fiera dei Santi, Gruppo All Saints-Festa della birra, Ass.Carnevale Civitellese, Gruppo Enduro, Ass. Culturale Diego Fabbri, Ass. Le Mani Creano, Corpo Bandistico Maestro Normando Maurizi, Ass. Pesca Sport e CesenaClub Mazapegul.

Numerosi anche i privati civitellesi. Questo a dimostrare l’enorme cuore Civitellese che davanti all’emergenza sa stringersi attorno al proprio senso di comunità. La sinergia avvenuta ha portato alla raccolta, a domenica, di 10.865 euro. La cifra raccolta ha consentito di partecipare ad un progetto di maggior rilevanza rispetto a quello previsto inizialmente. Dopo essere entrati in contatto con l’ospedale per capirne le esigenze reali e le urgenze, infatti, si è passati a contattare direttamente un fornitore del Bolognese, per procedere all’acquisto di materiale medicale, che verrà utilizzato nel reparto di pneumologia, per un valore complessivo di 11.108 euro.

Si tratta di una cifra che consentirà di acquistare un monitor paziente compatibile con le centrali di monitoraggio in uso in ospedale (modello Philips Intellivue MX450) ed accessori a corredo per potere utilizzare la strumentazione. La raccolta fondi rimane comunque aperta fino al 14 aprile. Eventuali eccedenze andranno in una donazione mirata, sempre all’ospedale di Forlì.

Estremi per il versamento

Pro Loco di Civitella di Romagna

Banca: Intesa San Paolo

Filiale: FILIALE CIVITELLA DI ROMAGNA

IBAN: IT11O 030 6967 7630 7400 0002 730 (ATTENZIONE: dopo IT11 c’è una “o” e non uno

zero)

Causale: "Cognome nome" - Donazione per emergenza corona virus ospedale Forlì.

