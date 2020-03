Coronavirus, raccolta fondi per l'ospedale: si mobilita anche l'istituto comprensivo "Annalena Tonelli"

L'Istituto Comprensivo numero 4 "Annalena Tonelli" di Forlì, con l'importante collaborazione delle Associazioni genitori, in questo momento di particolare crisi epidemiologica, vuole apportare il proprio contributo attivando una raccolta fondi per acquistare materiale sanitario necessario ad affrontare l'emergenza coronavirus. "Non è solo un modo per contribuire, ognuno con le proprie possibilità, a sostenere l'operato dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario che si stanno sacrificando con il loro impegno negli ospedali, ma anche un contributo attivo e partecipe che dimostra la vicinanza delle tante famiglie forlivesi", viene evidenziato.

Chiunque voglia può effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario sul: C/C ASSOCIAZIONE GENITORI MARONCELLI: IBAN IT88 B085 4213 2060 6800 0310 828, Causale " Elargizione ospedale Forlì-emergenzaCovid-19" - plesso Infanzia Manzoni-Dante-Manzoni-Maroncelli, entro venerdì 03 aprile. L'Associazione Genitori Maroncelli si occuperà direttamente della raccolta fondi e della destinazione degli stessi alla struttura sanitaria cittadina. "Ognuno di noi rappresenta una goccia dell'immenso mare che è la vita - è il messaggio -. Insieme facciamo la differenza".