Coronavirus, regolarmente attivi i servizi di raccolta rifiuti di Alea Ambiente

In riferimento alle disposizioni regionali sul Coronavirus, Alea Ambiente informa che i servizi di gestione dei rifiuti, raccolta porta e porta, EcoBus ed EcoStop (per i residenti del centro di Forlì) e gli EcoCentri sono regolarmente attivi e non subiscono alcuna variazione, così come l’attività informativa agli sportelli. Gli utenti sono comunque invitati a recarsi agli sportelli solamente in caso di necessità e a contattare gli uffici preferibilmente tramite il Numero Verde 800.68.98.98 (solo da telefono fisso) e telefono 0543.784700 (da cellulari) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18 e il sabato mattina dalle ore 8:30 alle ore 13 (esclusi i festivi). E' possibile chiedere informazioni tramite mail (info@alea-ambiente.it); App Alea Ambiente e portale www.alea-ambiente.it.