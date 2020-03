Troppa gente a passeggio: il sindaco di Rocca rimuove le panchine dal centro

Il Comune di Rocca San Casciano ha deciso di rimuovere le panchine asportabili che si trovano all'interno del centro storico. Si tratta, spiega il sindaco Pier Luigi Lotti, di una misura finalizzata a "disincentivare la permanenza delle persone all’esterno" ed "evitare gli assembramenti che si sono verificati nelle scorse mattine e per i quali abbiamo richiesto più volte l’intervento delle forze dell’ordine". Il primo cittadino ribadisce ancora l'appello a restare nelle proprie abitazioni.

"C’è ancora troppa gente che non rispetta quest’obbligo e che passeggia per le campagne pensando di essere esente dall’obbligo di restare a casa - prosegue Lotti -. Ricordo, inoltre, che portare fuori il cane è consentito, ma solo per l’espletamento delle proprie necessità fisiologiche. Si tratta di un piccolo sacrificio per il bene di tutta la comunità. Serve uscire solo per lavoro, spesa e motivi di salute. Solo grazie all’impegno e alla responsabilità di ognuno di noi possiamo fermare il virus".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Immagine da Google Maps