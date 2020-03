Emergenza coronavirus - sostegno per i più fragili per alimenti, farmaci e telefono amico: tutti i servizi

In quest'ultimo periodo si sono delineate sempre più le modalità di consegna a domicilio di spesa e farmaci e dei servizi di supporto psicologico per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. L'obiettivo è quello di offrire un supporto e tutelare i più deboli – in particolare gli anziani, i malati, gli indigenti, quanti in questi giorni sono in quarantena o positivi al Covid-19.

Vediamo nel dettaglio i diversi servizi attivati in città e nei dintorni.

Spesa a domicilio

Oltre alle numerose attività di Forlì e dintorni (Castrocaro, Modigliana, Forlimpopoli) che hanno attivato la consegna a domicilio per i loro clienti, ecco come usufruire di servizi di spesa a domicilio per persone fragili o anziane:

Comune di Forlì - spesa a domicilio

Il comune riceve attraverso il numero telefonico dello sportello sociale 0543 712888 e la sua email sportellosociale@comune.forli.fc.it le segnalazioni di anziani o di altre persone con fragilità che necessitano di questi interventi di supporto e attiva le associazioni e i volontari disponibili. Per la spesa a domicilio l’associazione, ricevuta la segnalazione dal Comune, contatta telefonicamente il cittadino e annota la lista della spesa, eventualmente anche facendo un primo accesso a domicilio per il ritiro del denaro ritenuto necessario per la spesa.

Caritas - aiuto viveri

Per tutti coloro che necessitano di un aiuto viveri e sono in una situazione di forte disagio socioeconomico, senza reti amicali e familiari (famiglie, donne sole con bambini e anziani) il numero di emergenza della Caritas è 3287881932. Il centralino è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11,30 e dalle 15 alle 17.

Croce Rossa - consegna a domicilio di spesa e farmaci

La Croce Rossa di Forlì ha attivato il progetto "CRI x te!": dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20, chiamando al numero 3349413550, servizio attivo per anziani, persone fragili e immunodepresse, e soprattutto persone risultate positive al Covid-19 o in quarantena.

Farmaci a domicilio

Farmaci e dispositivi medici al domicilio: nuove modalità di consegna

Il servizio di consegna domiciliare di farmaci - effettuato tramite i volontari di Croce Rossa o altre Associazioni di volontariato – è prioritariamente rivolto a: anziani di età superiore ai 65 anni, disabili, immunodepressi, oncologici, persone Covid positive e in generale persone sole o con rete familiare assente o debole. La consegna può essere attivata dagli utenti, o da loro congiunti, con le seguenti modalità: contattando direttamente il numero verde della Croce Rossa 800.065.510; recandosi presso la farmacia di fiducia con il piano terapeutico che avrebbero portato al punto di distribuzione diretta; contattando la distribuzione diretta della farmacia ospedaliera del proprio ambito territoriale 0543/731100 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30.

Le farmacie per la "cittadinanza debole"

Le Farmacie Private associate a Federfarma Forlì e Cesena sono disponibili ad effettuare gratuitamente il servizio di consegna farmaci a domicilio:

Necessità non urgenti: numero verde 800.189.521, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, rivolto a persone non in grado di recarsi in Farmacia perché affette da disabilità o patologie gravi e che non hanno nessuno che possa andare in Farmacia per loro conto. Il Call Center, mette in contatto con la Farmacia più vicina onde accordarsi sul servizio e sulla consegna.

numero verde 800.189.521, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, rivolto a persone non in grado di recarsi in Farmacia perché affette da disabilità o patologie gravi e che non hanno nessuno che possa andare in Farmacia per loro conto. Il Call Center, mette in contatto con la Farmacia più vicina onde accordarsi sul servizio e sulla consegna. Necessità urgenti: in collaborazione con la Croce Rossa Italiana il numero verde 800.065.510, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, destinato a persone con oltre 65 anni, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (oltre 37,5°), persone non autosufficienti o sottoposte alla misura della quarantena o, in ogni caso, risultati positivi al coronavirus, in possesso di prescrizione medica. L’operatore del numero verde contatta il Comitato della Croce Rossa più vicino territorialmente; i volontari, riconoscibili in uniforme, ritirano la ricetta presso lo Studio Medico in busta chiusa o acquisiscono il numero NRE e il codice fiscale del Destinatario del farmaco. I medicinali vengono consegnati in busta chiusa al Cittadino-Paziente-Utente; il servizio di consegna è completamente gratuito.

Salute

Consulto telefonico con gli specialisti di Ospedali Privati Forlì

Attivo il servizio di consulenza telefonica di Ospedali Privati Forlì, attivo da lunedì, attraverso il quale i cittadini potranno contattare gli specialisti del Gruppo per rivolgere loro dubbi o richiedere informazioni di natura medica e sanitaria.

Il servizio interessa le specialità di Chirurgia generale e Proctologia, Flebologia, Ginecologia, Oculistica, Ortopedia e Otorinolaringoiatria. Chiunque abbia necessità di informazioni in questi ambiti, può contattare attraverso un messaggio sms o chat WhatsApp il numero dedicato 346.3076200 o con una email a info@ospedaliprivatiforli.it, indicando la problematica riscontrata o la specialità alla quale vuole rivolgersi; verrà ricontattato quanto prima direttamente da uno specialista di Ospedali Privati Forlì dell’unità operativa dedicata. Il colloquio telefonico con il medico non intende in alcun modo sostituire una visita specialistica, ma vuole fornire un indirizzo di comportamento a quegli utenti alle prese con problematiche non urgenti e fornire un primo parere, completamente gratuito, per l’approccio al disturbo.

Mascherine lavabili a Predappio

A Predappio con un’iniziativa coordinata dal Comune grazie all'aiuto dell’associazione Amici di Santa Rosa, la Protezione Civile di Predappio, Azione Cattolica e Gruppo Scout Predappio, è possibile ricevere a casa propria delle mascherine lavabili prodotte dall'azienda “Tappezzeria Picchi” e cedute alle associazioni del territorio ad un prezzo simbolico, i proventi verranno utilizzati per altre attività nel comune e per l’acquisto di ulteriori presidi. Per riceverle, al prezzo simbolico di 1 euro l'una, inviare un messaggio tramite Whatsapp con nome, cognome, indirizzo e numero di mascherine al numero 3401722164 o al numero 3481617182.

Pannoloni

In questa fase d'emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus, cambiano le modalità di richiesta dei pannoloni:

P rime prescrizioni ed attivazioni: inviare la documentazione alla mail aziendale incontinenza.homecare@auslromagna.it o lasciare le copie dei documenti, indicando il numero di telefono, all'interno del contenitore "Pannoloni Fater" presso gli sportelli assorbenza, solo negli orari di apertura e sarete successivamente ricontattati dagli infermieri degli sportelli per concordare il Piano terapeutico.

inviare la documentazione alla mail aziendale incontinenza.homecare@auslromagna.it o lasciare le copie dei documenti, indicando il numero di telefono, all'interno del contenitore "Pannoloni Fater" presso gli sportelli assorbenza, solo negli orari di apertura e sarete successivamente ricontattati dagli infermieri degli sportelli per concordare il Piano terapeutico. Per modifica taglie, quantitativi e tipologia di prodotto: contattare gli sportelli telefonicamente al numero 0543 733676 il martedì e giovedì dalle 12.30 alle 17. Per informazioni sulle consegne degli ausili per incontinenza, telefonare al Numero Verde gratuito 800753660, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In ogni caso la data di prossima consegna è indicata sulla bolla dell'ultima consegna ed è indicativa in quanto dovrà essere confermata telefonicamente dal fornitore Fater. Le scadenze di marzo-aprile-maggio 2020 dei Piani terapeutici di prodotti per assorbenza (pannoloni) sono state tutte prolungate al 30 settembre.

Benessere psicologico

Associazione EssereCon

L’Associazione EssereCon di Forlì, in collaborazione con il Nucleo di Cure Primarie n.4 dell’AUSL di Forlì mette a disposizione dell’intera popolazione e degli operatori sanitari uno spazio di "contenimento affettivo e relazionale" gratuito via telefono o videochiamata. Per accedere al servizio i cittadini interessati possono attivare il servizio su prenotazione tramite messaggio SMS/whatsapp ai numeri indicati. Verrà fissato un appuntamento negli orari indicati. I riferimenti sono i seguenti:

dott.ssa Mariana Marquez 347 1585726 Lun 15-16 mar 910 ven 14/15

Dott.ssa Simonetta Guaglione 339 3638941 Mar/mer/gio dalle 14 alle 15

Dott.ssa Anna Brigida Doria 338 2767330 lunedì 10-11 e martedì 13 -14 venerdì 10-11

Dott.ssa Silvia Borghini 366 5315316 Gio 17/18.30 Ven 17/18.30

Dott.ssa Melissa Mancini 344 0675893 Lun 9/11 Gio 9/11

Dott. Luigi Gualtieri 366 1100719 lun/mar/mer/gio/ven dalle 12 alle 13

Dott.ssa Kalina Koleva 320 0283402 Mar 18.30/19.30 Gio 18.30/19.30

Dott. Maurizio Barbieri 348 2834569 Mar 9/11 mer 15/17

Centro olistico Cerchio di Armonia

Tre operatori specializzati del Centro olistico Cerchio di Armonia donano una parte del loro tempo per parlare telefonicamente con chi, in questi giorni di emergenza, si sente ansioso e solo:

Martedì ore 10.00-13.00: Viria Romagnoli 3391398081

Giovedì ore 10.00-13.00: Graziano Pini 3385345034

Sabato ore 10.00-13.00: Miriam Biondi 3490947378