Coronavirus, sindaco e vicesindaco di Premilcuore in isolamento volontario

Fino al 19 marzo il sindaco di Premilcuore, Ursula Valmori, e il vicesindaco Sauro Baruffi sono in isolamento volontario. La comunicazione è stata diffusa sulla pagina Facebook "Premilcuore Informa" gestita dall'amministrazione comunale. Il 5 marzo, sono stati in riunione con una persona che sabato è risultata positiva al coronavirus. Sebbene nessuno dei due abbia sintomi sospetti, entrambi hanno deciso, per precauzione e per il bene di tutti i premilcuoresi, di "mettersi in quarantena". Entrambi ringraziano per i numerosi messaggi di solidarietà ricevuti in queste ore. Nel frattempo continuano i controlli per fronteggiare la diffusione del coronavirus. Le forze dell'ordine hanno fermato un soggetto che era arrivato a Premilcuore per fare un giro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.