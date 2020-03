Meldola, i casi restano fermi a 30. Ben 240 tamponi alla casa di riposo Drudi

Da domenica non si registrano nuovi casi di positività al coronavirus nel territorio di Meldola. "l numero dei positivi è stabile a 30 casi di cui 4 ricoverati in ospedale e 26 in isolamento presso il proprio domicilio - aggiorna il sindaco Roberto Cavallucci -. Alla Drudi l’Ausl ha completato martedì i tamponi a tutti gli anziani e operatori della casa di riposo che non erano già stati sottoposti al test. Complessivamente negli ultimi due giorni sono stati eseguiti circa 240 tamponi". Di questi si attende l'esito.

E’ stato inoltre potenziato da parte della Cooperativa Ancora il supporto psicologico agli anziani ed alle loro famiglie. L'amministrazione comunale, aggiorna il sindaco, "è al lavoro per la definizione delle modalità di erogazione dei buoni spesa ai nuclei famigliari ed alle persone in difficoltà e nella individuazione delle misure più appropriate per sostenere il tessuto economico e produttivo di Meldola".

Anche Meldola martedì alle 12 ha ammainato le bandiere a mezza asta per rendere omaggio alle vittime da coronavirus: "Come sindaco, indossando la fascia tricolore, ho osservato un minuto di silenzio in ricordo di tutte le vittime del coronavirus e in onore del sacrificio e dell’impegno degli operatori sanitari; un pensiero particolare, in quel momento, è andato alla nostra concittadina che ci ha lasciato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.