Coronavirus, "sospese le attività commerciali": occhio alla fake news che corre sulle chat degli smartphone

Nell'era 2.0, soprattutto in momenti d'emergenza come quella in corso e relativa al Coronavirus, bisogna fare i conti anche con le fake news che corrono veloci sulle chat degli smartphone via Whatsapp. Da alcune ore sta girando un messaggio nel quale viene indicata la "sospensione di attività commerciali" in alcuni settori. Si tratta chiaramente di un messaggio fasullo.



È bene quindi attenersi esclusivamente a quanto pubblicato sui siti ufficiali della Regione, del presidente Stefano Bonaccini o del Comune. "Questo è un momento particolare dove bisogna evitare quanto più possibile le informazioni senza fonte", è la raccomandazione dell'amministrazione comunale di Castrocaro.



Tra le attività economiche sono sospese dal 24 febbraio al primo solamente l'attività di cinema e teatri. Aperti ristoranti, bar e centri commerciali. Gli uffici pubblici resteranno aperti, aperte anche le palestre. Le scuole saranno chiuse da lunedì 24 febbraio fino al primo marzo: non solo quindi sospensione delle attività didattiche ma anche di tutte le attività del personale scolastico con chiusura completa delle scuole.



L’ordinanza è ministeriale e regionale. Sono in corso di definizione le misure di precauzione e sicuramente lunedì ci saranno tutte le informazioni più nel dettaglio. Al momento le attività nei centri sportivi non risultano vietate; sono invece in corso di definizione le misure più restrittive per eventi sportivi e ambienti affollati.