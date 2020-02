Coronavirus, stop alla mostra 'Ulisse' al San Domenico. "Una nuova data per tutte le prenotazioni saltate"

Ad appena una settimana dalla sua inaugurazione, arriva lo stop inatteso per la mostra 'Ulisse' al San Domenico. Oggi lunedì era giorno di chiusura, ma martedì la mostra non riaprirà al pubblico per tutta la settimana, domenica inclusa. “C'è un'ordinanza di chiusura, non possiamo che attenerci dando priorità alla salute”, commenta il direttore delle grandi mostre del San Domenico Gianfranco Brunelli. Lo stop comporterà un danno economico per una mostra che ha avuto costi elevati. E' fiducioso Brunelli: “Siamo ancora all'inizio, contiamo di poter recuperare”. Nessun rischio per chi aveva già prenotato: “Cercheremo di trovare spazi per tutte le visite già prenotate per la settimana di chiusura, faremo tutto il possibile, anche valutando di allungare l'apertura della mostra”.