Coronavirus, scene da film ai supermercati: scaffali presi d'assalto. Avvisi via sms e telefono sull'ordinanza

Sembra la scena di un film, ma purtroppo non lo è. Scaffali della carne e della frutta e verdura praticamente vuoti. Scorte d'acqua prese d'assalto. Introvabili gel antisettici e guanti usa e getta. Anche i centri commerciali del Forlivese domenica sono stati presi d'assalto per via dell'emergenza Coronavirus. Soprattutto da domenica pomeriggio, dopo l'ordinanza della Regione che dispone la chiusura delle scuole e dei luoghi di assembramento.

Lunghe code alle corsie e scaffali vuoti al "Conad" del centro commerciale "Punta di Ferro" e al "Bennet" de "Le Fornaci" di Forlimpopoli. In poche ore sono andate esauriti. "Cercate salviette? Inutile, sono finite", dice con le braccia allargate una giovane cliente. "Anche le uova non si trovano". Carrielli pieni anche di saponi e ricariche. "Sembra la fine del mondo, c'è anche chi ha preso tre carrelli riempiendoli di farina, acqua e pasta". E sui social si susseguono le testimonianze di chi si è ritrovato davanti a scene apocalittiche tra le corsie dei supermercati.

"Ora più che mai c'è bisogno di essere prudenti e responsabili - sono le parole del sindaco Gian Luca Zattini -. Vi chiedo in ogni modo di evitare infondati allarmismi. Dobbiamo mantenere la calma e lavorare per risolvere l'emergenza, senza farci prendere dal panico ed evitando sterili quanto inutili polemiche. Vi sollecito infine a seguire le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute per la prevenzione del virus". Chi è iscritto al servizio "Alert System" del Comune di Forlì, ha ricevuto la telefonata di aggiornamento sull'ordinanza regionale.

